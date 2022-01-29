Як пише Politeka.net, так багато хто не проти поекспериментувати з зачіскою і кольором волосся. Фотопідбірка найбільш пам'ятних образів і стилів з'явилася на сторінці «ЖВЛ» в Instagram.
"Наші зірки завжди охоче експериментують з образами і стилями 😍 вирішили дізнатися, які оригінальні зачіски вибирали для себе знаменитості", - йдеться в повідомленні.
Українцям запропонували оцінити образи і дізнатися, яку зачіску вони би для себе повторили.
Королева перевтілень Настя Каменських позувала в образі школярки з фіолетовим волоссям і міні-спідниці. Ясна річ, що це була всього лише перука, проте Настя виглядала просто приголомшливо в новому образі.
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Джамала здивувала своїх шанувальників незвичайним чином. Вона кардинально змінила свою зачіску. Співачка заплела своє волосся в кілька довгих кіс і штучно наростила їх довжину.
Зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко також любить перевтілюватися. Для нової фотосесії знаменитість постала в образі космічної німфи з зеленим волоссям.
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Нагадавши, Каменських прикрилася одним рушником і показала, як отримує насолоду.
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