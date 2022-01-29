Зірки українського шоу-бізнесу постійно прагнуть якось дивувати своїх шанувальників і підтримувати до себе невпинний інтерес.

Як пише Politeka.net, так багато хто не проти поекспериментувати з зачіскою і кольором волосся. Фотопідбірка найбільш пам'ятних образів і стилів з'явилася на сторінці «ЖВЛ» в Instagram.

"Наші зірки завжди охоче експериментують з образами і стилями 😍 вирішили дізнатися, які оригінальні зачіски вибирали для себе знаменитості", - йдеться в повідомленні.

Українцям запропонували оцінити образи і дізнатися, яку зачіску вони би для себе повторили.

Королева перевтілень Настя Каменських позувала в образі школярки з фіолетовим волоссям і міні-спідниці. Ясна річ, що це була всього лише перука, проте Настя виглядала просто приголомшливо в новому образі.

Прима-балерина Катерина Кухар з "Танці з зірками" змусила чоловічі серця битися частіше в образі Круелли.

Український співак MELOVIN приміряв на собі образ американського рок-музиканта Менсона.

Джамала здивувала своїх шанувальників незвичайним чином. Вона кардинально змінила свою зачіску. Співачка заплела своє волосся в кілька довгих кіс і штучно наростила їх довжину.

Зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко також любить перевтілюватися. Для нової фотосесії знаменитість постала в образі космічної німфи з зеленим волоссям.

Фіналістка національного відбору на "Євробачення" Аліна Паш також показала неповторний образ.

Нагадавши, Каменських прикрилася одним рушником і показала, як отримує насолоду.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар показала, як розважала себе на гастролях у Франції

Також Politeka писала, що Джамала показала новорічну ялинку: "бажаю кожному...".