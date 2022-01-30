Меган Маркл і принц Гаррі відповіли на звинувачення в порушенні умов контрактів на десятки мільйонів, які вони раніше уклали в США.

Як відомо, після своєї "втечі" від британської королівської сім'ї пара вже кілька років живе в США. Після переїзду вони досить швидко уклали кілька контрактів, зокрема з аудіосервісом Spotify, а також розважальною компанією Netflix.

Суми в контрактах досягали десятків мільйонів доларів, проте через рік Меган Маркл і принц Гаррі так і не почали виконувати свої зобов'язання. Вони випустили тільки різдвяний випуск подкасту для Spotify, при цьому отримавши від сервісу 24 мільйони доларів в якості оплати регулярних випусків подкасту.

Після того як в мережі з'явилася ця інформація, фонд подружжя Archewell опублікував власну заяву. У ньому представники Меган Маркл і принца Гаррі заявили, що весь цей час боролися з дезінформацією по темі пандемії COVID-19, яка нібито поширюється в тому числі і за допомогою Spotify. Подружжя стверджує, що хоче домогтися перегляду політики платформи.

При цьому в заяві наголошується, що пара готова продовжити свою роботу з сервісом, якщо він виконає їх умови.

Втім, в мережі ця заява викликала досить негативну реакцію.

"Яка робота? Вони не надали жодного контенту?", "Чому б не повернути гроші і не розірвати контракт зі Spotify, якщо ви так сильно проти. Слова розходяться зі справою", "хтось знайшов хороший привід, щоб нічого не робити. Як зручно", - пишуть люди.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл здивували вчинком після укладення контрактів.

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі ополчився проти уряду Єлизавети II, справа може дійти до суду.

Також Politeka писала, що принц Гаррі і Меган Маркл не хочуть залишатися в США.