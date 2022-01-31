Як передає Politeka.net, "Холостяк" Микита Добринін разом зі своєю дружиною Дашею Квітковою (яка стала переможницею сезону з ним) зараз відпочивають на Сейшельських островах, куди покотили на початку січня. Варто відзначити, що вони з собою також взяли сина Лева, якому вже півроку. На своїй сторінці в Instagram Квіткова поділилася новими Сторіз. На кадрах дружина Добриніна похвалилася результатом схуднення. Як відомо, дівчина бажає повернути вагу, який у неї був до вагітності.
"Зараз буде шок-контент. Взагалі не збиралася нікому показувати це відео, але зроблю це. Щоб ви розуміли, у себе в голові я на двох відео однакова, тому що ще немає того результату, що я хочу", - поділилася Даша Квіткова.
На кадрах Квіткова показала, як змінилося її тіло за всього 2,5 місяці та попросила реакцій, оскільки для неї фігура залишилася такою самою, як і була після пологів.
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