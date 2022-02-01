36-річна популярна модель і співачка Даша Астаф'єва показала улюблених тварин і розповіла, що для неї означає завести вихованця - в Мережі артистку підтримали.

Даша Астаф'єва завела собі двох собак породи Сіба-Іну - хлопчика Чичі й дівчинку Луну, передає Politeka.net. Зірка душі не чує у своїх улюбленцях.

У новому пості модель розповіла, що для неї означає завести собаку.

"Ти заводиш не собаку.



Ти заводиш дружбу, ніжність і смішні вуха. Ти заводиш обійми, поцілунки в ніс і вкрадене печиво. Ти заводиш прогулянки, довгоочікувані зустрічі, лапи на ковдрі і багато сміху", - написала артистка, підкріпивши фото в толстовці і зі своїми улюбленцями.

За словами зірки собаки вчать людей людяності і ставати краще. Даша Астаф'єва запустила мерч із зображенням своїх песиків на кофті.

За дві години публікація зібрала майже 7000 лайків і багато коментарів.

"Боже, ці лапки "під себе" у Чічі😭 💔", " красуні всі три😍", " найкрасивіша Даша ❤️❤️❤️❤️❤️", "у мене теж шиба❤️обожнюю", " Даша ❤️ фото ... суцільна насолода....🥰 ", "Клас❤️вони прекрасні! Мерч дуже заліковий🔥", " Даша, фотки просто Агонь!!!. Люблю собак). Ну а господиня у них просто супер😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

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