Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і переможниця реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан часто радує шанувальників яскравими фото і відео з свій насиченого життя. Так, цього разу красуня записала сторіс, стоячи в Київській пробці і розповіла про свій весняний настрій.

У ролику Анна відобразила себе в машині, видно, що вона пристебнута ременем безпеки. Перед камерою блогерка з'явилася в затишній теплій шубі, через яку визирає яскравий рожевий гольф. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка.

У відео Богдан розповіла про свій настрій і про те, як мріє про весну: "Всім привіт. Поки стою в божевільній пробці, вирішила записати сторіс. Сказати, що сьогодні якийсь такий весняний настрій. Справа наближається до весни, вже залишився місяць. Так що звичайно, звичайно, вже хочеться тепла".

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