Як пише Politeka.net, 74-річна співачка Софія Ротару на своїй сторінці в Instagram повідомила, що заразилася коронавірусом.

Софія Ротару зазначила, що захворювання дало ускладнення.

"Дорогі друзі і близькі мені люди! Ось і до мене дістався Омікрон... два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень. Ситуація завдяки чудовим лікарям і медсестрам під контролем, але потрібно ще час і сили... " - написала артистка.

Софія Ротару подякувала лікарям за надану допомогу та близьким за підтримку.

"Спасибі родині і всім, хто поруч зі мною! Бережіть себе і своїх близьких! Будьте здорові! Ваш Софія Ротару» ,- йдеться в повідомленні.

На пост відреагував чоловік російської Примадонни Алли Пугачової шоумен Максим Галкін.

"Дай Бог здоров'я!"- написав він.

Єдиний син Софії Ротару Руслан Євдокименко також прокоментував пост.

"Мамо, ми разом", - зазначив він.

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