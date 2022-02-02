Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка, спортсменка і просто красуня Лілія Подкопаєва прославилася на весь світ, завоювавши дві золоті медалі на Олімпіаді в 1996 році. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували рідкісні кадри з Лілія і порівняли, як вона змінилася з часу своїх грандіозних перемог.
Так, на початку в публікації можна побачити фотоколаж з юною Лілія, яка тільки що стала володаркою олімпійського золота, а поруч з цими ж медалями, тільки тут спортсменка вже в дорослому віці. Також в пості є відео з того самого виступу Подкопаєвої на Олімпіаді, і треба сказати, що виглядає це дійсно вражаюче.
"Лілія Подкопаєва в юності і зараз. У липні 1996 року @podkopayeva_official брала участь в Олімпійських іграх, де завоювала дві золоті медалі. Один з її елементів-подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів – досі не можуть перевершити", - йдеться в підписі до публікації.
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