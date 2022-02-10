Як передає Politeka.net, популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль нещодавно стала суддею Національного відбору на "Євробачення-2022".

На своїй сторінці в Instagram співачка часто ділиться моментами з життя і розповідає факти про себе. На цей раз Тіна Кароль вирішила зробити покупки в популярному меблевому магазині, який знаходиться в Києві. Там вона вирішила прикупити посуду і показала, на яку суму витратилася.

Кароль зважилася купити близько 11 товарів на суму 2 550 гривень.

"Вільна каса", — підписала відео співачка.

Нагадаємо, раніше артистка опублікувала нові фото і відео, де показала, як записувалася її нова пісня і виступ форматом "live" з шоу "Красиво" на однойменну пісню, яку довго чекали шанувальники співачки.

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