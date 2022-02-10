Відома блогер, бізнесмен і учасник шоу "Холостяка" з Ксенією Мішиной Олексій Тригубенко розповів, скільки грошей йому потрібно для щастя.

Як повідомляє Politeka.net, київський бізнесмен Олексій Тригубенко, який прославився на всю країну після участі в шоу "Холостячка" з актрисою Ксенією Мішиною, дав інтерв'ю на ютуб-каналі Василя Хмельницького. В ході бесіди блогер і бізнесмен відповів на питання про те, скільки грошей йому потрібно для щастя.

Відзначимо, що Олексій займається бізнесом з оренди автомобілів. Він створив свою компанію-бере автомобілі у приватних осіб і здає в оренду водіям таксі. І хоча цей проект приносить непоганий прибуток, схоже, у хлопця є до чого прагнути.

На питання ведучого про те, скільки Тригубенко потрібно грошей для щастя, він задумався, а потім відповів – 100 тисяч доларів на місяць.

"Я порахував... мені треба 100 тисяч доларів на місяць. Ну хотілося б це зробити за п'ять років", - сказав Олексій.

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