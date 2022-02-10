Як пише Politeka.net, артистка розповіла, що 9 лютого її балетна трупа завершила великий тур. З цієї нагоди танцюристи вирішили згадати давню традицію, яка "передається з покоління в покоління між інсайдерами мистецтва".
"Саме тому вчора був виділений почесний момент для "Зеленки". Це такий секретний прийом, який зрозумілий виключно артистам і ні в якому разі глядачеві. Той момент, коли потрібно не Подати увазі, якщо змінюються певні нюанси, доповнюються мезансцени або з'являється новий доречний реквізит. І для артистів-це свято. Таке собі пустощі", - розповіла Кухар.
Вона подякувала всім артистам за важку роботу.
З окремими словами подяки балерина звернулася до свого чоловіка і колеги Олександру Стоянову. Кухар зазначила, що він завжди допомагає її студентам, надаючи їм можливості для сценічної практики.
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Балерина також не могла не поділитися фото свого колективу в сценічних костюмах.
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