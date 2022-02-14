Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 29-річна українська модель та турагент Анна Богдан, яка стала відома публіці після перемоги на реаліті-шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако, часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео, а також показує своє особисте життя.
Цього разу Богдан показала, як спілкується з ворожкою. Анна Богдан сиділа навпроти жінки у хустці на голові та плечах, вони спілкувалися. На столі стояло багато запалених свічок.
"Поворожимо?", - написала Анна.
Про що Богдан говорила з ворожкою, переможниця "Холостяка" не розповіла. Світло в кімнаті було приглушене, що створювало магічну атмосферу.
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Нагадаємо, що після перемоги на шоу "Холостяк" Анна Богдан та Михайло Заливако продовжили стосунки. Вони живуть разом та часто показують своє життя в Instagram. Пару часто запитують, коли вони нарешті одружаться, але Заливако та Богдан тримають це в секреті.
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