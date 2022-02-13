Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Даша Астаф'єва, яка свого часу блищала на обкладинках журналу Playboy, поділилася в своєму Instagram жаркими кадрами з концерту. На знімках видно, що артистка здорово розохотила публіку своїм виступом і відвертим образом.

Як видно, Даша з'явилася на сцені у вузькому прозорому боді з блискучими елементами і колготках сіточці. Цей наряд тільки підкреслив струнку фігуру, спокусливі вигини тіла і довгі ноги красуні. Її волосся тут зібране у високий пишний хвіст, а на обличчі у неї яскравий макіяж.

У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Радує, що є можливість бачитися частіше. Кожна наша зустріч особлива. Людині, яка розповість саму милу історію, пов'язану з моєю творчістю я подарую футболку з моєї колекції. Мій директ тріщить по швах від дивного, смішного і милого. Дякую за фото". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото зірки, засинаючи її компліментами.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва показала своїх справжніх друзів: "Суцільна насолода".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва чесно розповіла про своє ставлення до роботи: "Головне, щоб не заважало отримати задоволення".

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