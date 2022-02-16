Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно став тренером у вокальному шоу "Голос країни", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист здивував новим фото, на якому постав у незвичайному образі.

На фотографії Святослав зображений у студії однієї з радіостанцій, куди прийшов на інтерв'ю. Перед камерою він з'явився в теплому сірому светрі, з густою і сивою неголеною бородою, а на обличчі сяє ласкава посмішка. Також, судячи зі знімка, артист давно не був у перукаря.

У підписі до фото Вакарчук написав:"просто зараз включай". Користувачі тут же почали коментувати фото музиканта, засинаючи його компліментами: "Добрий день, Святослав! Понад круто було чутно Ваше інтерв'ю. На душі раптом заспокоїлося. Спасибі!", "Класний ефір","Щетина", красивий".

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Як повідомляла Politeka, Вакарчук зробив зауваження учаснику "Голосу країни" , який пішов до Дорофєєвої: "Більше ніколи...".

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