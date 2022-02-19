Учасники нового сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф. Битва сезонів" Анастасія Кобиляцька та Наталія Петрик посварилися на одному із конкурсів, коли готували десерт.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційному YouTube-каналі популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" опублікували фрагмент одного із конкурсів на "Мастер Шеф. Битва сезонів", у якому учасниці Настя Кобиляцька та Наталія Петрик разом готували десерт (щоб подивитися відео, долистайте до кінця новини).

Анастасія попросила Наталку приготувати заварний крем з сухофруктами. Петрик почало дратувати те, що Кобиляцька прискіпувалася до крему.

"Тіпа знаєш кондитер, а ми тут всі лохи", - сказала Петрик.

Як виявилося, Кобиляцькій не сподобалася консистенція крему і вони почали конфліктувати.

"Тобі густіше зробити? Масла кинути?", - запитала Наталія.

"Та в смислі мені густіше. Я просто не розумію, чого така консистенція?", - відповіла Настя.

Петрик це дуже роздратувало і вона вирішила спитати поради в іншого члена команди.

"Слухай, тобі заварний по текстурі нормальний?", - поцікавилася Наталія і коли отримала відповідь, що ні, взялася переробляти крем.

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