Як повідомляє Politeka.net, на офіційному YouTube-каналі популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" опублікували фрагмент одного із конкурсів на "Мастер Шеф. Битва сезонів", у якому учасниці Настя Кобиляцька та Наталія Петрик разом готували десерт (щоб подивитися відео, долистайте до кінця новини).
Анастасія попросила Наталку приготувати заварний крем з сухофруктами. Петрик почало дратувати те, що Кобиляцька прискіпувалася до крему.
"Тіпа знаєш кондитер, а ми тут всі лохи", - сказала Петрик.
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Як виявилося, Кобиляцькій не сподобалася консистенція крему і вони почали конфліктувати.
"Тобі густіше зробити? Масла кинути?", - запитала Наталія.
"Та в смислі мені густіше. Я просто не розумію, чого така консистенція?", - відповіла Настя.
Петрик це дуже роздратувало і вона вирішила спитати поради в іншого члена команди.
"Слухай, тобі заварний по текстурі нормальний?", - поцікавилася Наталія і коли отримала відповідь, що ні, взялася переробляти крем.
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