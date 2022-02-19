Як передає Politeka.net, Максим Тарапата прославився завдяки своїй участі в другому сезоні реаліті-шоу "Холостячка", в якому боровся за серце Злати Огневич. Однак, вона вибрала іншого, наперекір цьому, вони продовжують спілкування.

Цього разу фіналіст "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Тарапата повідав про важливу для себе подію в особистому житті. 23 лютого у нього відбудеться День Народження, і він вирішує, як проведе важливий для себе день. Також, він додав, що не любить організовувати заходи, і тому думає кудись відправитися.

"У мене 23 лютого, рівно через тиждень, День Народження. Я не переношу що-небудь організовувати. Як правило, мене друзі, близькі, просять, щоб я щось зробив. Я в підсумку роблю. І звичайно ж цьому радію тому що все в підсумку круто. Цього разу думаю, або мені кудись на пару днів виїхати, думав в Стамбул або Грузію, зараз схиляюся до Буковеля. Або ж щось придумати. Загалом, поки думаю", - поділився Максим Тарапата.

Раніше повідомлялося, переможець "Холостячки" зняв над Києвом величезний військовий літак.

Politeka розповідала, Фіналіст "Холостячки" Тарапата дав зрозуміти, чи є у нього роман з Огневич.

Також, "День почався зі страшних новин": Фіналіст "Холостячки" Тарапата розкрив сумні подробиці