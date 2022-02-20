Про це з посиланням на Букінгемський палац у неділю, 20 лютого CNN.

"Букінгемський палац підтверджує, що сьогодні королева отримала позитивний результат на Covid», - йдеться в заяві.

95-річна королева " відчуває легкі симптоми, схожі на застуду, і розраховує продовжити легкі обов'язки у Віндзорі протягом найближчого тижня».

Глава британської держави захворіла після того, як було підтверджено, що вона контактувала зі своїм старшим сином і спадкоємцем, принцом Уельським, на тому тижні, коли він захворів.

Шокуюча заява була зроблена всього через кілька тижнів після того, як 6 лютого найдовше правлячий монарх країни відсвяткувала свій історичний платиновий ювілей в 70 років на престолі.

Хвороба королеви викликає особливу стурбованість, враховуючи її похилий вік і проблеми зі здоров'ям в останні місяці.

За станом здоров'я Єлизавети II стежитимуть королівські лікарі, які є при палаці.

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