Переможець шоу "Холостячка" Андрій Задворний поділився в мережі кадрами, на яких показав себе в компанії Олексія Тригубенка і загадкової красуні.

Як повідомляє Politeka.net, переможець реаліті-шоу "Холостячка" зі Златой Огневич Андрій Задворний, який кинув кохану через півтора місяці відносин, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу хлопець поділився кадрами з веселого заходу, на яких його можна побачити в компанії загадкової красуні і фіналіста першого сезону "Холостяки" з Ксенією Мішиною Олексія Тригубенка.

Судячи з кадрів, Андрій весело провів час в компанії друзів, і закликав шанувальників дивитися Fit Check Show Ілони Чорнобай. Схоже, саме ця дівчина з хлопцями на фото. До слова, про хлопців – на знімках вони в кумедних об'ємних костюмах сумоїстів.

"Всі бігом дивитися Fit Check Show Ілони Чорнобай! Було дуже весело, каверзні питання, виснажливі управління для мізків і м'язів! А ще поговорили відверто про те, про що ще не говорили", - підписав знімки Задворний. А шанувальники тут же почали коментувати нові фотографії на сторінці Андрій.

Нагадаємо, Переможець "Холостячки" зняв над Києвом величезний військовий літак: з'ясувалися подробиці.

Як повідомляла Politeka, Переможець "Холостячки" заінтригував новою появою з екс-женихами Огневич: "Точно не про Злату...".

Також Politeka писала, що Переможець "Холостячки" Задворний розкрив зміст повідомлення від Зеленського: "Андрію, ти...".