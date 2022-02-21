Як повідомляє Politeka.net, переможець реаліті-шоу "Холостячка" зі Златой Огневич Андрій Задворний, який кинув кохану через півтора місяці відносин, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу хлопець поділився кадрами з веселого заходу, на яких його можна побачити в компанії загадкової красуні і фіналіста першого сезону "Холостяки" з Ксенією Мішиною Олексія Тригубенка.
Судячи з кадрів, Андрій весело провів час в компанії друзів, і закликав шанувальників дивитися Fit Check Show Ілони Чорнобай. Схоже, саме ця дівчина з хлопцями на фото. До слова, про хлопців – на знімках вони в кумедних об'ємних костюмах сумоїстів.
"Всі бігом дивитися Fit Check Show Ілони Чорнобай! Було дуже весело, каверзні питання, виснажливі управління для мізків і м'язів! А ще поговорили відверто про те, про що ще не говорили", - підписав знімки Задворний. А шанувальники тут же почали коментувати нові фотографії на сторінці Андрій.
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