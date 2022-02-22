Відомий співак Олександр Пономарьов вирішив присвятити вірш Україні, яка вже майже 10 років страждає від російської агресії, і нагадав про історію.

Олександр Пономарьов не зміг залишитися осторонь ситуації, яка зараз відбувається на Донбасі, передає Politeka.net. Відомо, що Кремль визнав незалежність окупованих територій. Крім того, президент РФ Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистський штамп, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву.

Співак написав вірш, в якому зазначив, що Україна для нього єдина держава і буде такою історично, практично і по-Божому.

За словами Олександра Пономарьова, Україна - це не просто територія, а хороші люди, щирі і віддані.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Буде так🙏 💪 💙 💛"," буде так 🌟🇺🇦💙💛🇺🇦🌟", "Україна💙 💛 - не територія, Україна - це наша земля!🙌 👏 ❤ ️ ", "Чомусь всі вважали, що ми тільки холопи. А ми завжди говорили, що ми вищого роду 🔥", " спасибі за кожне слово! Ми сила, тому що ми разом!!! 🇺 🇦 ", "Слава Україні! Героям слава! Ми можемо перемогти, тому що ми єдині в думках, В любові до нашої неньки країни, в силі духом. Перемога за нами .❤ ️ ",- підтримали артиста українці.

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