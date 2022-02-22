Олександр Пономарьов не зміг залишитися осторонь ситуації, яка зараз відбувається на Донбасі, передає Politeka.net. Відомо, що Кремль визнав незалежність окупованих територій. Крім того, президент РФ Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистський штамп, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву.
Співак написав вірш, в якому зазначив, що Україна для нього єдина держава і буде такою історично, практично і по-Божому.
За словами Олександра Пономарьова, Україна - це не просто територія, а хороші люди, щирі і віддані.
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"Буде так🙏 💪 💙 💛"," буде так 🌟🇺🇦💙💛🇺🇦🌟", "Україна💙 💛 - не територія, Україна - це наша земля!🙌 👏 ❤ ️ ", "Чомусь всі вважали, що ми тільки холопи. А ми завжди говорили, що ми вищого роду 🔥", " спасибі за кожне слово! Ми сила, тому що ми разом!!! 🇺 🇦 ", "Слава Україні! Героям слава! Ми можемо перемогти, тому що ми єдині в думках, В любові до нашої неньки країни, в силі духом. Перемога за нами .❤ ️ ",- підтримали артиста українці.
Нагадаємо, Пономарьов поділився рідкісним фото з сином, за якого боровся з колишньою дружиною
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