Дантес розповів, що зараз йде багато пропаганди в Росії і люди не бачать правду або просто її ігнорують.

Як пише Politeka.net, популярний артист, співак і чоловік Наді Дорофєєвої звернувся до громадян Росії, попросивши схаменутися і повірити: в нашій країні дійсно йде війна. Причому російські окупанти завдають шкоди всім, вважає Володимир.

Дантес розповів, що зараз йде багато пропаганди в Росії і люди не бачать правду або просто її ігнорують. Він зі сльозами на очах закликав усіх росіян боротися, не дивитися ТБ і звернути увагу на слова людей, на постраждалих в Україні.

"Я український єврей, який живе в Україні і говорить російською..." - пише Володимир»

У мережі підтримують:

"Ми проти війни! У Росії люди проти війни! І ми не дивимося російське ТБ. Дуже переживаємо! Виходимо на вулиці! Але як це зупинити??? Как??; Тримайтеся😢; Харків з тобою❤️; ми всі разом з усією країною 💙 💛 💪 Харків передає привітання😍».

Раніше чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розмістив відеозвернення на своїй сторінці в соцмережі.

"Дорогий народе України, я хочу обернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже горжуся, що я українець. Я хочу вам сказати: "Дякую, ви - сила!"»- підкреслив боксер.

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