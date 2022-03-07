Дочка знаменитого українського музиканта вирішила продовжити справу батька і повідомила про перші результати.

Як пише Politeka.net, дочка відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) Барбара звернулася до українців на своїй сторінці в Інстаграм.

«Мій тато, патріот України, у 2014 році активно допомагав воєнним госпіталям та військовим. Фонд Кузьми Скрябіна активував свою діяльність на потреби:

лікарень (так як я лікар і багато контактую з лікарями, добре знаю їх потреби)

військових

дитячих будинків.

НАМ ПОТРІБНО РОБИТИ КОНКРЕТНІ КРОКИ. Прошу бути не байдужими! І допомагати тим, хто знаходиться у небезпечних місцях!!! Приєднуйтесь до нас 🙏» - йдеться в повідомленні.

Також дочка Скрібіна опублікувала реквізити для тих, хто можедопомогти.

БО БФ Імені Кузьми Скрябіна

IBAN: UA023052990000026004016803148

Картка mono:

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Барбара повідомила, що фонд вже відправив ліки за списками у лікарні та пенсіонерам у Київ, та товари першої необхідності у відділення недоношених дітей у Львові.

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