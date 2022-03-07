Як пише Politeka.net, дочка відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) Барбара звернулася до українців на своїй сторінці в Інстаграм.
«Мій тато, патріот України, у 2014 році активно допомагав воєнним госпіталям та військовим. Фонд Кузьми Скрябіна активував свою діяльність на потреби:
- лікарень (так як я лікар і багато контактую з лікарями, добре знаю їх потреби)
- військових
- дитячих будинків.
НАМ ПОТРІБНО РОБИТИ КОНКРЕТНІ КРОКИ. Прошу бути не байдужими! І допомагати тим, хто знаходиться у небезпечних місцях!!! Приєднуйтесь до нас 🙏» - йдеться в повідомленні.
Також дочка Скрібіна опублікувала реквізити для тих, хто можедопомогти.
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БО БФ Імені Кузьми Скрябіна
IBAN: UA023052990000026004016803148
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Барбара повідомила, що фонд вже відправив ліки за списками у лікарні та пенсіонерам у Київ, та товари першої необхідності у відділення недоношених дітей у Львові.
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