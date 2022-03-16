Не залишайте їх на " сусідів, які їх погодують», тому що при першій же загрозі, останнє про що подумати сусіди, так це про ваших тварин.

Зірка серіалу "Слід" і колишній учасник шоу " Танці з зірками» Олексій Суровцев, який нещодавно показав в Instagram свій будинок після обстрілу, вирішив підтримати також і інших постраждалих, в тому числі і тварин, повідомляє Politeka.net. Цього разу в соціальній мережі чоловік розповів про те, хто потребує допомоги.

"Бородата котомамуля продовжує рятувальну операцію ваших пухнасто-хвостатих друзів, закритих, кинутих, переляканих. Іноді знайти тварину, яка сховалася в квартирі, будинку, буває дуже складно. Мені дуже шкода, що до деяких тварин не виходить зовсім дістатися, Але я роблю все, що в моїх силах.

І ще раз прошу-не залишайте їх ОДНИХ! Не залишайте їх на "сусідів, які їх погодують", тому що при першій же загрозі, останнє про що подумати сусіди, так це про ваших тварин! Є випадки, де у одного господаря по 5-7 кинутих хвостів!!! Навіщо ви заводите стільки тварин, щоб потім їх передати???? Стільки багато питань і так мало відповідей! Бережіть себе!!!» висловитися Суровцев.

У мережі підтримують:

"Який ви молодець 😍; ви неймовірний❤️ Герой для наших менших братів!👏 ; Дякую, Вам, за вашу допомогу❤️!; Найкращий 🔥такі новини хороші 😍ви герой ❤️; 😍❤️спасибі вам за вашу допомогу. Цим малюкам дуже з вами пощастило; у Вас саме добре серце❤️; ️скільки тварин ви врятували🥺 🥺; дякую за Ваше добре серце🤍».

Раньше Суровцев повідомив, що його будинок потрапив під обстріл. Всі люди залишилися живі, проте в деяких квартирах почалася пожежа. Мешканці змогли частково впоратися з вогнем самі, проте деякі квартири вигоріли.

Суровцев поділився новим фото з однієї з постраждалих квартир. На ньому видно, що вікно в приміщенні вирвано, а стіни і підлога сильно потріскалися.

"Жахливі наслідки обстрілу в одній з квартир мого будинку", - підписав знімок актор.

Нагадавши, відомий український актор показав свій палаючий будинок після обстрілу.

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