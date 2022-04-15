Сам Сасанчин слова дружини ніяк не коментував, проте відомо, що його сім'я під час війни поїхала до Польщі.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 24-річна дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина несподівано заявила, що вона з ним більше не сім'я, причому у пари є чотиримісячна дочка.

Так опублікувала в Instagram повідомлення, яке багато хто розцінив як оголошення про розлучення.

"Ми більше не сім'я! А все почалося більше місяця тому. Сумно, але вірю – з часом перехворить", – написала дівчина в Instagram-історіях.

Сам Сасанчин слова дружини ніяк не коментував, проте відомо, що сім'я Сасанчина під час війни поїхала до Польщі, а він залишився на Тернопільщині.

Тиждень тому у програмі "Сніданок з 1+1" Виконавець розповів, що його родина під час війни переїхала до Польщі, а сам він залишився на рідній Тернопільщині.

У мережі досить бурхливо відреагували на заяву

"Ох, вже ця любов в 0 років; молоде, дурне, що говорити...; Чомусь так і думала, що так і буде🙈; цього варто було очікувати; діти. Діти зробили дитину і розійшлися. Шкода, але це очікувано; ніхто і не сумнівався👍 🤮; вони ще самі діти; раніше не приймали навіть заяву на розлучення до року дитини 🤔; ну, не розведуть, тому що дитині немає 1 року».

Нещодавно переможець "Голосу країни" повідомив, що раніше дійсно мріяв з сім'єю переїхати в квартиру, подаровану два роки тому, але враховуючи свої фінансові можливості, вірніше, неможливість зробити ремонт, він передумав.

"Я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою мрію, про яку я згодом вам розповім і купити меншу за розмірами квартиру!", - підсумувавши Сасанчин.

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