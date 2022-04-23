Зараз Полякова разом зі своїми дочками знаходиться у Франції. Вона тимчасово живе у подруги-блогерки Ніки Білоцерківської, на яку в Росії завели кримінальну справу про фейки.
Російська журналістка Ксенія Собчак, яка після початку повномасштабної війни в Україні зайняла позицію "не все так однозначно", приїхала взяти інтерв'ю у Білоцерківської, а заодно поспілкувалася і з Поляковою, додавши уривок їхньої розмови до свого відео.
По кадрах можна зрозуміти, що відповіді української співачки обрізалися і склеювалися. У короткому уривку Полякова спробувала донести до російської журналістки, що ніколи не стикалася з проблемами в Україні через виступи російською мовою.
"Я російськомовна співачки, у якої в репертуарі немає жодної української пісні...не було до (війни-прим. ред), зараз вже є. Я два роки тому зібрала у Львові 35-тисячний стадіон", - розповіла Полякова.
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Співачка також відповіла на запитання Собчак про можливі виступи російською мовою в майбутньому.
"Чи буду я співати російською мовою? Не знаю. Ось ви питаєте, чи буду я співати російською. А я взагалі не знаю, чи буду я співати, тому що чи потрібна буде кому-небудь музика", - емоційно висловилася співачка.
Нагадаємо, неприємності наздогнали Олю Полякову далеко від України.
Як повідомляла Politeka, Полякова вибухнула гнівом на адресу Кіркорова.
Також Politeka писала, що Потап, Полякова і Могилевська закликали білорусів не приходити на українські землі.