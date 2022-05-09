Телеведуча Леся Нікітюк опублікувала нові сторіс, показавши, який подарунок приготувала мамі на День матері.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк-успішна українська телеведуча, зірка шоу " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"та інших проектів. Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим і вже за знаменитістю стежать мільйони українців. А цього разу Леся вирішила опублікувати кілька сторіс, розповівши, який подарунок підготувала для мами на день матері.

Зірка розповіла, що на День матері приїхав її друг, який привіз все для фарбування. Тому мама Кет буде на свято красивою.



"Матуся моя на день матері буде гарнюня", - сказала Леся.

На другому фото можна вже побачити маму з пофарбованим волоссям і фольгою.

"Каже, навіщо мені ті подарунки. Нехай війна закінчиться", - написано було в публікації.

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