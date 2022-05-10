Відомий український телеведучий, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною з перших днів війни виїхали з Києва і оселилися в Ужгороді. Про те, Вова зі скандалами намагався повернутися в столицю, а потім потрапив на службу в поліції Ужгорода, він розповіла в спільному з дружиною інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях".

За словами Остапчука та його дружини Христини, вони покинули Київ після перших вибухів, які почули за вікном. Швидко зібралися і рвонули на захід. Спочатку зупинилися в готелі Тернополя, а потім вирушили до Ужгорода, де почали активно займатися волонтерством.

У перший тиждень Володимир не покидав спроб повернутися назад до Києва, однак у нього це не вийшло. "Я кожен день скандалив і намагався виїхати до Києва. І один раз ми прямо посварилися сильно, я прям виїхав, але на блокпості на Нижніх воротах, хто знає, це вже коли переїжджаєш Львівську область в Закарпаття, поліцейські прямо загорнули мене, сказали, що вони потім мене назад не пустять", - згадує Володимир.

За його словами, коли зрозумів, що до Києва у нього повернутися не вийде, то пішов у добровольчі формування у складі поліції в Ужгороді. Остапчук пояснив, що у представників цих добровольчих формувань такі ж повноваження як у поліцейських. А потрібні добровольці, бо більш підготовлених копів почали відправляти в зони бойових дій.

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