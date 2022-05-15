Артистка влаштувала невелику прогулянку з єдиним сином і дозволила собі трохи розслабитися.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина встигла прославитися в Україні не тільки як актриса завдяки своїм ролям, але також запам'яталася багатьом в ролі переможниці на танцювальному шоу і образами під час участі в першому сезоні "Холостячки". Зараз артистка уклала довгий контракт для зйомок у новому фільмі закордоном.

Цього разу артистка влаштувала невелику прогулянку з єдиним сином і дозволила собі трохи розслабитися:

"Кожен має право на щастя навіть у найтемніші часи" - написала Мішина. Узєлкова Марина підтримала: "красунчики, будьте щасливі, настільки, наскільки це можливо!».

Як і очікувалося в мережі також відповіли, але далеко не все позитивно:

"Ксюш, не звертай уваги на уїдливі коментарі; яке щастя далеко? А чому російською, вас життя нічому не навчила?; Щастя далеко від Батьківщини може бути...коли вбивають і сидять без хліба і без будинку, яке щастя???!! Ви про що??? Краще б не читала цю маячню; щастя любить тишу; пиши рідною мовою, ріже вуха коли так пишеш; 😢 ви ходять совість трохи майте».

"Хочеться показати вам трошки краси, щоб ви побули зі мною...",- написала на ще одному сторіс Ксенія, показуючи красу на мосту.

Як можна помітити, Ксенія поступово розповідає про своє життя, зрідка показуючи частинки своїх буднів. Цього разу вона поскаржилася на дещо бурхливий режим - тепер вона не спить о п'ятій ранку через роботу.

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