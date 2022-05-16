Даша Квіткова та Микита Добринін нарешті повернулися додому, де на них чекав неприємний сюрприз.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця та переможниця шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. У липні минулого року Даша і Микита стали щасливими батьками первістка - сина Лева. Війна різко змінила звичне життя зіркової сім'ї: дівчині з сином довелося виїхати з Києва без чоловіка, а Микита Добринін залишився з іншими чоловіками захищати рідну землю.

Зараз же родина нарешті змогла повернутися в своє сімейне гніздечко. В сторіс на своїй сторінці в Instagram Даша розповіла про шлях до Києва, свої емоції, та про "трагедію" вдома.

"Божечки! Просто якщо запитати мене, чи я вірю, що ми вдома, я відповім "ні". Дуже хочеться плакати, але від радості, від щастя. Це кайф", — зізнається блогерка.

Квіткова також розповіла про побачене по дорозі додому: "Ми їхали повз Житомирську трасу, бачили все, що згоріло, міст, який підірвали, танки підірвані і тд...не знімали. Тому що просто були в жаху. Були на очах сльози і холодні мурашки по тілу. Це просто якесь пекло на землі".

Також Даша поділилася, яку сумну картину застала вдома.

"Вдома у нас загинули абсолютно всі дерева, які були, всі рослини, не залишилося жодного вазона. І нехай це буде найбільшою проблемою", — розповіла дружина Добриніна.

Нагадаємо, проблеми зі здоров'ям почалися у дружини "Холостяка" Добриніна, Даша не виключила хірургію.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала, що стало з її фігурою за час без спорту.

А ще Politeka повідомляла, що дружина" Холостяка " Добриніна вимушено живе з дитиною і без чоловіка в іншому місті.