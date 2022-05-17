Рашисти увірвалися в будинок сестри українського телеведучого і коментатора "Євробачення" Тимура Мірошниченко, який знаходиться поблизу села Богданівка Броварського району. Подробицями він поділитися в інтерв'ю"Зірковому шляху".
Виявилося, що сестра Тимура Мірошниченко кілька тижнів жила під окупацією. На щастя, вона змогла виїхати з дому в бік Києва, її обитель залишилася на розтерзання рашистів.
При цьому, як розповів ведучий, Богданівку окупанти рознесли, тому що вони там базувалися - знищено і розбито все. У дворах ставили свої танки БТРи.
За словами зірки, будинок його сестри залишився цілим, але вікон немає і все в приміщенні було перевернуто, проте найогидніше вони залишили після себе в туалеті.
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"Всередині все перевернуто. До найдрібніших коробочок. Шукали якесь золото, заначки. Перевернуто все догори дном. Але не це найстрашніше. Найстрашніше те, що вони залишили в туалетах. Вони ср*ли скрізь", - додав Тимур Мірошниченко.
Нагадаємо, ведучий Мірошниченко зізнався, що пішло не так на Нацвідборі на Євробаченні.
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