Богданівку окупанти рознесли, бо вони там базувалися - знищено і розбито все.

Рашисти увірвалися в будинок сестри українського телеведучого і коментатора "Євробачення" Тимура Мірошниченко, який знаходиться поблизу села Богданівка Броварського району. Подробицями він поділитися в інтерв'ю"Зірковому шляху".

Виявилося, що сестра Тимура Мірошниченко кілька тижнів жила під окупацією. На щастя, вона змогла виїхати з дому в бік Києва, її обитель залишилася на розтерзання рашистів.

При цьому, як розповів ведучий, Богданівку окупанти рознесли, тому що вони там базувалися - знищено і розбито все. У дворах ставили свої танки БТРи.

За словами зірки, будинок його сестри залишився цілим, але вікон немає і все в приміщенні було перевернуто, проте найогидніше вони залишили після себе в туалеті.

"Всередині все перевернуто. До найдрібніших коробочок. Шукали якесь золото, заначки. Перевернуто все догори дном. Але не це найстрашніше. Найстрашніше те, що вони залишили в туалетах. Вони ср*ли скрізь", - додав Тимур Мірошниченко.

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