Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка перемогла кілька років тому на шоу "Танці з зірками". Зірка також була головною героїнею шоу "Холостячка", "а минулого року судила проект" Україна має талант", де переміг підліток Артем Фесько з феноменальним голосом. Не забуває Ксенія і про Instagram, де цього разу розговорилася про погане самопочуття.

"Сьогодні з шостої ранку на майданчику. Настрій трошки тривожний, тільки починаєш вирулювати свій стан, а потім хоп і все знову тривога", - написала Мішина, показавши себе.

"Сьогодні навіть на каву не потягнуло. Тваакое буває дуже рідко, але коли розумієш, що тебе вибиває з колії, стає простіше", - написала Ксенія.

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