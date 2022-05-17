Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка перемогла кілька років тому на шоу "Танці з зірками". Зірка також була головною героїнею шоу "Холостячка", "а минулого року судила проект" Україна має талант", де переміг підліток Артем Фесько з феноменальним голосом. Не забуває Ксенія і про Instagram, де цього разу розговорилася про погане самопочуття.
"Сьогодні з шостої ранку на майданчику. Настрій трошки тривожний, тільки починаєш вирулювати свій стан, а потім хоп і все знову тривога", - написала Мішина, показавши себе.
"Сьогодні навіть на каву не потягнуло. Тваакое буває дуже рідко, але коли розумієш, що тебе вибиває з колії, стає простіше", - написала Ксенія.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Йде дискусія": мобілізацію готуються продовжити, в Офісі президента розкрили важливі деталі
Росіяни відходять на Сєвєродонецькому напрямку: у Генштабі повідомили про нові невдачі ворога
"З 90 гаубиць 89 вже тут": названо можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ
Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію
Нагадаємо, Федишин захейтили через Польщу, "Холостячка" Мішина не витримала
А ще Politeka повідомляла, що" Холостячка " Мішина дозволила собі розслабитися закордоном і нарвалася на критику
Також Politeka писала, що" Холостячка " Мішина без прикрас похвалилася рідкісними кадрами з ліжка