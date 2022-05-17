Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - успішна паризький шеф-кухар українського походження та суддя проекту "Майстер Шеф". Зараз зірка займається написанням книги і збором грошей для України. А нещодавно зірка вирішила кардинально змінити імідж, ставши блондинкою. Не забуває Ольга і про Instagram, де цього разу розповіла, що її найбільше у війні.

"Всі вже почали звикати, вони вже звикли до того, що в Україні війна і мене це найбільше лякає. Ну як до цього можна звикнути? Люди кажуть, що звикають... Не потрібно писати мені про 8 років на Донбасі, при всій повазі", - сказала Оля.

"Не звикайте, не можна, щоб ми і світ звикли до війни. Будь ласка, господи", - написала на сторіс Мартиновська.

"При всій повазі, але не починайте", - додала зірка.

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