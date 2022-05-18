Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Дар'я Петрожицька, яка прославилася завдяки ролі Лізи в комедійному телесеріалі "Папік", поділилася в програмі "Зірковий шлях" переживаннями через вторгнення рф в Україну.
Дар'я Петрожицька зізналася, що після приїзду в Європу, у неї стався нервовий зрив. Актриса навіть звернулася за допомогою до психолога, якій зателефонувала.
"Я подзвонила їй і кажу: "Зі мною щось не так, Я не можу з собою впоратися"... Але психолог сказала, що нічого не потрібно і так повинно бути – ще поплачеш і не раз...", – зізналася Дар'я Петрожицька.
Також вона розповіла про те, як нещодавно дивилася свій улюблений фільм "Вогняна сага" і розплакалася на фінальній пісні, підспівуючи свої куплети.
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Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька вразила новою зовнішністю для серіалу "Дикі".
Як писала Politeka, Петрожицька, потрапивши в халепу на пробах у "Квартал 95", опинилася в "Папіку" і "Сватах".
Також Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька розтанула в обіймах нового бойфренда.