Дарина Петрожицька зізналася, що після приїзду в Європу, у неї стався нервовий зрив.

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Дар'я Петрожицька, яка прославилася завдяки ролі Лізи в комедійному телесеріалі "Папік", поділилася в програмі "Зірковий шлях" переживаннями через вторгнення рф в Україну.

Дар'я Петрожицька зізналася, що після приїзду в Європу, у неї стався нервовий зрив. Актриса навіть звернулася за допомогою до психолога, якій зателефонувала.

"Я подзвонила їй і кажу: "Зі мною щось не так, Я не можу з собою впоратися"... Але психолог сказала, що нічого не потрібно і так повинно бути – ще поплачеш і не раз...", – зізналася Дар'я Петрожицька.

Також вона розповіла про те, як нещодавно дивилася свій улюблений фільм "Вогняна сага" і розплакалася на фінальній пісні, підспівуючи свої куплети.

"Я думала як же було добре в цих автобусах мотилятися дві години, щоб зіграти виставу. Як це було чудово... І я цю пісню як почула, і як накрило...", – поділитися Дар'я Петрожицька. Актриса підкреслила, що до глибини душі пишається українцями, захисниками нашої країни і президентом Володимиром Зеленським, який не втік з України, хоча у нього і була така можливість.

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