Відома українська співачка Оля Полякова з початком війни виїхала з України до Франції, рятуючи своїх дочок від війни. У недавньому інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" артистка зізналася, за чим найбільше сумує вдома під Києвом.

Як відомо, до війни Оля жила з сім'єю в своєму заміському особняку з містом і цілим господарством. Великою гордістю артистки були її кози, вона сама робила сир з їхнього молока, сама займалася містом і теплицями. І тепер Полякова неймовірно сумує за всім цим. Співачка зізналася, що її кізок довелося роздати, так як нікому було дивитися за ними.

"Дуже сумую за своїми козами, і за тим, що там сталося з ними, тому що ми багато роздали. Не було кому за всім цим дивитися. І це така моя ще одна біль, що у мене тепер немає господарства, того, що там було. Дуже-дуже сумую за своїм усім. І дуже сумують мої діти", - поділилася Полякова.

Він розповіла, як молодша дочка Аліса попросилася назад в Україну, щоб жити з татом і мати можливість гуляти в лісі біля будинку, де любила проводити час до війни.

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