Як пише Politeka.net, знаменитий шеф-кухар і ведучий шоу «МайстерШеф» поділився у своєму Instagram новим постом. У ньому кулінар колумбійського походження в черговий раз зізнався в любові Україні. Ектор вирішив нагадати всім, якою красивою може бути природа нашої країни.

"Україна - красуня! Я відвідав за своє життя більше 50 країн З красою України не зрівняється ні Колумбія, ні Домінікана, ні навіть Мальдіви",-заявив шеф-кухар.

Він зняв відео з українськими видами, на якому наочно продемонстрував, про що говорить.

На думку Хіменеса-Браво, шикарна природа-одна з причин, по якій росіяни націлилися на українську землю.

"Саме тому орки хочуть захопити нашу країну. У себе порядок не вміють наводити, ось і лізуть на чужу територію. Рівняють нашу красу своїми ракетами і танками. Гнила Росія, гнилі політики-ми не віддамо цю красу! І помстимося за наших людей!", - емоційно заявив Ектор

Нагадаємо, Каменських виправдала переїзд до Іспанії з Потапом і отримала "ответочку" українців.

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