Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка залишилася в Україні після початку війни, до Дня вишиванки приготувала українцям сюрприз – презентацію нової пісні. Також у своєму Instagram зірка опублікувала кадри з нової фотосесії в українському стилі, яка мабуть знята в образах з нового кліпу.

На знімках Аліну можна побачити в незвичайних нарядах в українському стилі, з вишиванки, корсетами і пишним вінком на голові. Також на кадрах співачка показала свою маму, молодшого брата Мішу і купу діточок з її великої родини.

У підписі до публікації Гросу написала: "Зі святом, друзі мої! З Днем Вишиванки. Я дуже щаслива подарувати вам саме до сьогоднішнього свята цю пісню, разом з моєю постійною і вірною командою. У цьому відео брали участь: моя бабуся (мама мами), сама мама, мій рідний молодший братик Міша, мої племінники: Ромчик, ще один Ромчик і Кирюша, моя племінниця Софійка, а також дітки наших близьких друзів Дашка і Сашунька. Ми дуже хотіли підняти ваш настрій, дух і підтримати кожного з вас. У нас дуже красива, Квітуча, щира, міцна і сильна культура, сподіваюся, що хоча б частинку її ми змогли вкласти в цей кліп і пісню! Під час зйомок жоден курча не постраждав".

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