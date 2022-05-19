Телеведучий звернув увагу на цікаву особливість знімків, які українці постять у соцмережах у День вишиванки.

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов, який з дружиною Катею Осадчою знаходяться в Києві і займаються волонтерством, поділився у своєму Instagram милим фото, приуроченим до Дня вишиванки. Цей знімок був зроблений на вечірці з нагоди 50-річчя шоумена, на ньому він позує в красивій вишиванці.

Тоді для святкування свого дня народження, який Юрій відзначає на День Незалежності 24 серпня, він одягнув темно-зелену дизайнерську вишиванку з темним орнаментом. Ця сорочка йому дуже до лиця, на знімку телеведучий мило посміхається, склавши руки на поясі.

У підписі до публікації Горбунов звернув увагу на цікаву особливість знімків, які українці постять у соцмережах у День вишиванки.

"Ви звернули увагу, сьогодні всі, хто постить фото у вишиванках, посміхаються! Ці фото з минулого життя, але ми обов'язково знову будемо посміхатися і вбиратися у вишиванки на честь перемоги, не ховаємо далеко, адже перемога скоро", - написав телеведучий.

Нагадаємо, Кароль в коротенькій спідниці не стала приховувати фігуру на інтерв'ю: "Нехай Японія милується і заздрять нашим".

Як повідомляла Politeka, "Я щаслива": Гросу з вінком на голові вразила новою фотосесією в українському стилі.

Також Politeka писала, що "Пропонували виступити на Євробаченні": Потап розповів, як за ним з Каменських "бігали" росіяни.