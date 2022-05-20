Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка і мати двох прекрасних дочок Маші та Аліси. Артистка разом з дітьми виїхала з країни, але продовжує давати благодійні концерти, розповідає про агресію рф і виступає на підтримку українців.

Нещодавно Ольга вирушила ще на один концерт, на якому вражала більш елегантними і стриманими нарядами, ніж зазвичай. Як правило, на своїх виступах Ольга блищала у відкритих і маленьких костюмах.

Зараз вона вибирає стримані образи, але це не заважає показувати стиль фатальної Діви, до якого артистка звикла. У золотому костюмі з акуратним декольте співачка показала свій лук зблизька.

Як відомо, до війни Оля жила з сім'єю в своєму заміському особняку з містом і цілим господарством. Великою гордістю артистки були її кози, вона сама робила сир з їхнього молока, сама займалася містом і теплицями. І тепер Полякова неймовірно сумує за всім цим.

"Дуже сумую за своїми козами, і за тим, що там сталося з ними, тому що ми багато роздали. Не було кому за всім цим дивитися. І це така моя ще одна біль, що у мене тепер немає господарства, того, що там було. Дуже-дуже сумую за своїм усім. І дуже сумують мої діти", - поділилася Полякова.

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