Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона зараз вже три місяці не працює так, як звикла, проте відсається в Україні і допомагає біженцям. Артистка поїхала в рідне місто ближче до мами і там допомагає в притулку, а також займається гуманітаркою.

"Сусіди з Києва зібрали гуманітарну допомогу, і передали через Нову Пошту (70 кг), одяг для дітей і найголовніше – самокати. Тепер, якщо ви чуєте в селі дитячий сміх і гуркіт коліс - знайте, це наші.

А ось цій маленькій принцесі передали ходунки через наш телеграм-канал. Спасибі небайдужій людині!» - подякувавши Леся і показала частинку своїх буднів, вона все частіше проводить їх в компанії маленьких діток, коли розвозить необхідні речі.

Також Леся у своєму Instagram розповіла, чому в День вишиванки не одягла святкове вбрання.

"Мої вишиванки залишилися в Києві. Тут тільки футболки. А гроші витрачати на нову, поки немає сенсу.... Їх є куди зараз направляти. Буду лайкати сьогодні ваші вишиванки", - написала Нікітюк.

Також Леся додала фото, на якому була в джинсових шортиках, білій блузі і з шикарним вінком на голові.

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