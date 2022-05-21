Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який вів багато сезонів романтичного реаліті-шоу "Холостяк" і "Холостячка", повідомив шанувальникам, що він і його сім'я повернулися в Україну. І зробив це вельми оригінально.

Григорій опублікував в Instagram кумедне відео, в якому, стоячи серед Карпатських гір, спочатку виконав знамениту пісню "Червона калина", а потім розповів про повернення.

"Скучив за Карпатами, по Україні. Решетник-фемілі вже повернулися, щоб разом боротися за незалежність. Тому що разом-ми сила! Україна вільна і незламна!",- радісно каже Григорій у ролику. А потім кадр зміщується і на ньому з'являється білборд з написом, яка вказує напрямок російському кораблю.

Користувачі тут же почали коментувати нове відео Решетника, вітаючи його в Україні: "Слава Україні!", "З поверненням на рідну землю!", "Супер", "Ще й співає добре! Буває ж таке!", "Слава нашій улюбленій Україні!", "Браво! З поверненням".

Нагадаємо, Остапчук з дружиною показали, як виглядати стильно в звичайних речах: "Ідеально на кожен день".

Як повідомляла Politeka, "Чуттєва ніжність": Ребрик зачарувала весняним луком на зйомках у Чернівцях.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль вразила появою на Каннському кінофестивалі в образі справжньої україночки: "Ой, який...".