Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, розповіла про біду, яка з нею трапилася.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером Олександром Божковим. Зірка не так давно народила другу дитину і зізналася, що до ідеальної ваги їй не вистачає Скинути 6 кг.А цього разу Анна вирішила в своєму Instagram розповісти, яка біда з нею трапилася під час фотосесії.

"Що робити? Потрібно пити антибіотики? Якщо зараз заліз кліщ?",- запитала на першій сторі Анна.

"Лякають хворобою Лайма - інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Більшість випадків хвороби Лайма фіксують починаючи з травня і закінчуючи жовтнем", - продовжила Ганна.

"Поки робила хорошу фотографію, залізло 3 кліща", - зізналася в результаті Саліванчук.

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