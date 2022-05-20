Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни виїхала з дітьми до Франції, деякий час тому почала давати благодійні концерти, кошти з яких відправляє в Україну. Так, нещодавно Оля повідомила, що після виступів в Європі, відправляється в тур по Америці, з такими ж благодійними концертами.
Тепер зірка опублікувала в своїх Instagram-сторіс кадри зі свого першого концерту в США. На знімках і відео можна побачити, що на сцену Полякова вийшла в довгій синьо-блакитній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру. В руках артистка тримає український прапор.
Відзначимо, що фрагмент з американського концерту Олі, на якому вона виконує відому пісню "Сіла птаха".
"Тренер "Голосу країни" Оля Полякова дала перший концерт в рамках благодійного туру США на підтримку України. Для заходів @polyakovamusic обрала стриману синьо-жовту сукню в підлогу. Під час виступу артистка співала багато українських пісень. Крім того, під час шоу на екрані показали звернення президента України Володимира Зеленського, де він закликав глядачів підтримати Україну", - йдеться у підписі до відео.
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"Оля, дякую, що просуваєш культуру України!", "Де ж кокошник, Олічка?", "Красуня українська", "Красуня", - пишуть українці в коментарях.
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