Як пише Politeka.net, Даша Ульянова переможниця одного з сезонів "Холостяка" і віднедавна телеведуча на одному українському музичному телеканалі. Через вторгнення рф в Україну вся діяльність була припинена, а сама дівчина лише недавно почала вести Instagram.

Варто відзначити, що Даша за весь період вторгнення окупантів не стала переїжджати з Києва і вперто була вдома, купувала продукти, ходила на прогулянки і розповідала про свої будні. Лише раз Ульянова вирушила на відпочинок до близьких, а після знову повернулася в столицю, показавши приклад багатьом зіркам.

Зараз дівчина показала, як оживає Київ і відкриваються заклади. В цей раз Даша повеселилася біля одного із закладів і показала маленькі радощі колишнього життя.

Також дівчина почала старанно працювати над собою і частіше показує також, як приводить фігуру в порядок.

Відзначити, Даша вже не раз розповідала про цілі своїх тренувань. Вона старанно намагається підтримувати форми в потрібному їй балансі ваги, а також контролює стан шкіри. За словами дівчини, після схуднення вона за цим стежить набагато більше.

"Ваше тіло тільки у вашій голові. Одного разу десь побачила схожу фразу і зрозуміла, що це працює. Поки ми не намалюємо у себе в голові ідеальну фігуру і реально не захочемо схуднути, то нічого не буде", - раніше розповіла Даша, навіщо ходить в зал і часто займається.

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