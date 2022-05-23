Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова успішна українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Зірка довгий час перебувала в Італії, де ховалася від війни, а нещодавно повернулася назад в Україну, щоб возз'єднатися з чоловіком. А на нових кадрах в Instagram Ілона показала, як вміє рухатися.

"Після довгих роздумів по темі:" Що робити далі «ніж займатися, як жити?"зрозуміла, що танець-це частина мене, мого життя, це моє повітря, моя сила і моя душа! Це те, що я вмію робити найкраще, То чому я присвятила майже 30 років, плідно і важко працювала над собою, своїм розвитком і досягла в цьому успіхів. А головне, я точно знаю, що саме зараз танці зможуть зарядити неймовірним позитивом, відволіктися від поганих новин, заохотити знову радіти і посміхатися, і отримати життєву енергію!",- написала Ілона Гвоздьова.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Не відкладайте життя на потім......", "Ілонка, молодець. Танець-в ньому вся ти. Продовжуй", "Нам на півдні не до танців".

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