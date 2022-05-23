Відома телеведуча вперше показала маму свого чоловіка-мільйонера, з яким вони нещодавно одружилися.

Популярна телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка була співведучою Юрія Горбунова на "Танцях з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала в сторіс кадри з чоловіком, а також вперше показала свою свекруху.

Як виявилося, мама чоловіка Іванни, її свекруха відзначає свій день народження, і невістка вирішила її таким чином привітати. На фото можна побачити моложаву симпатичну жінку, яку Онуфрійчук називає другою мамою.

"Моя дорога, друга мама. Вітаю вас і дякую за диво, яке ви подарували світу і мені", - підписала фото зі свекрухою Іванна.

На другому знімку можна побачити Онуфрійчук з її чоловіком. Вони веселі і ошатні позують на тлі приголомшливого гірського пейзажу.

"Свого чудового сина, мого чоловіка", - продовжувала своє привітання телезірка.

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