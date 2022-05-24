Світлана Тарабарова показала наслідки перебування рашистів в районі її будинку під Києвом.

Як пише Politeka.net, відома співачка поділилася у своєму Instagram моторошними кадрами.

Тарабарова живе в сучасному житловому комплексі під Києвом. Після початку війни співачка з двома дітьми була змушена виїхати на захід України, проте нещодавно вирішила повернутися додому. Побачене на місці вразило артистку.

На відео Тарабарова показала дитячий майданчик, який постраждав від обстрілу окупантів. На кадрах можна побачити зламані гойдалки, завалену гірку і побиті осколками будинки і паркани.

"Денацифікація дитячого майданчика пройшла успішно, сподіваюся, черговий "герой рф" отримає за це черговий орден. Слова дівчинки віри "о, будиночок залишився цілий" - спасибі, діти. Позитивне мислення-це реально порятунок для всіх нас зараз!", - написала Тарабарова у підписі до кадрів.

При цьому співачка висловила впевненість у тому, що українці все відновлять.

"Відбудувати. Не пробачимо", - жорстко написала артистка.

У коментарях до посту українці розділили свій біль і поділилися надіями на те, що окупанти за все заплатять.

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