Артист в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" прокоментував потоки хейта, з якими зіткнувся після виходу свого нового кліпу.

Після початку війни Козловський вирішив залишатися в Україні і привертати увагу до її трагедії своєю творчістю. Зокрема, він випустив емоційний кліп на пісню «Інша весна», знятий в районах Києва, які найсильніше постраждали від обстрілів.

Однак, ідею співака оцінили не всі: люди почали засуджувати артиста за «танці на кістках». Козловський пояснив, що для нього зйомки кліпу були зовсім не гонитвою за «хайпом», а особистою трагедією.

"Люди, які хейтили мене за мій кліп... Ідіть нах*уй. Тому що ми знімали на Богатирській, 20, поруч я ходив, наприклад, вчити англійську. Це все тут, поруч, це не знущання над кимось. Це хроніка того, чим я жив. Це моя біль. Це крик. Це не просто кліп-полюбіть мене, я такий класний. Це крик душі, це розірване серце. Ми тут живемо, серед цих руйнувань. Це був головний меседж", - розповів Козловський.

Він зізнався, що критикують його «бісять». За відчуттями співака, ці люди немов живуть в іншій країні і не розуміють ідею його кліпу.

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