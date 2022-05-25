Відома українська співачка Анна Трінчер, яка перед початком війни зробила операцію зі збільшення грудей і чи не всі етапи підготовки та хірургічного втручання транслювала в Instagram, поділилася палкими кадрами в купальнику.
За словами Ані, ці фото були зроблені під час відпочинку на морі після того, як вона збільшила свій бюст. На фотографіях красуня позує у вузькому чорному купальнику хитромудрої форми, який підкреслив струнку фігуру і апетитні принади після збільшення. Волосся дівчини розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
"Трохи спогадів з моря. Коли вперше побачила себе в купальнику після операції", - підписала сторіс Трінчер.
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Нагадаємо, операцію Анні провели 13 січня. Дівчина спочатку не могла визначитися з розміром імплантатів, а потім сильно переживала, що груди не приживеться, або що через анестезію можуть виникнути проблеми. Однак, все пройшло успішно, і дівчина не шкодує, що наважилася на такий крок.
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