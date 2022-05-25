Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист, який нещодавно розлучився зі співачкою Надею Дорофєєвою, з якою був разом понад 10 років. Не забуває Дантес і про Instagram, де активно веде блог. А цього разу Володимир з'явився з квітами, розповівши, для кого вони.

"Скоро побачу маму", - написав зірка.

"Слухайте, це мій другий сторіс, тому що перше було"Скоро побачу маму". Я не знаю, це такий хвилюючий момент і я просто як скажений веду себе і квіти для неї", - сказав Володимир.

"Ну все, мама дає люлей, я вдома", - написав на другому сторіс Володимир.

На кадрах мама Дантеса обурилася, що він її знімає в такому вигляді.

А після цього Володимир показав, як жартує над собакою, кличку яку постійно вимовляв, а пес не розумів, що від нього хочуть.

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