Телеведучий Володимир Остапчук, ведучий шоу" Маска", показав себе і розповів про перемогу України.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість в 2020 році одружився на красуні Христині, а за рік до цього повернувся з Канади, де жив кілька років. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Перемога вже близько. Не питайте, звідки я це знаю", - написав Володимир у своєму сторіс.

До цього Остапчук записав пародію на Віктора Медведчука, допит якого нещодавно опублікувала СБУ. Володимир вирішив пожартувати над деякими зірками шоу-бізнесу, згадавши Винника, Могилевську і Федишин.

"СБУ злила в мережу повну версію допиту Медведчука", - написав Володимир під відео.

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