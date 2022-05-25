Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка перемогла в першому сезоні "Маска", будучи в образі Сонця. А нещодавно артистка вирішила знайти свою любов на проекті "Холостячка", але переможець Андрій Задворний її кинув відразу після фіналу. Не забуває Огневич і про Instagram, де цього разу показала, як тренується в спортзалі.

На на кадрах Злата була в рожевому спортивному костюмі. Зірка показала кілька вправ, за допомогою яких тренувала свої сідниці.

"Як би сказати-сідниці самі себе не підтягнуть. Потрібно працювати", - написала Злата.

"Цю вправу можна просто на підлозі робити без інвентарю", - додала артистка.

"Уфф, а це вже було складно", - продовжила Огневич.

Нагадаємо, ось це розтяжка: Злата Огневич у вузьких лосинах вразила шпагатом на висоті, фото

А ще Politeka писала, що" Холостячка " Огневич вразила кадрами зі свого виступу для допомоги ЗСУ

Також Poliiteka повідомляла, що Огневич заностальгувала, згадавши про зйомки "Холостячки", де переміг Задворний



