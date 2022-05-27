Зруйновані приміщення і спалені авто українців – ось це і є "русский мир", який принесли в мирну Україну вбивці з рф.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, колишня учасниця шоу "Холостячка" Злата Огневич зараз займається волонтерством і влаштовує благодійні концерти. Співачка зізналася, що привезла з військовими гуманітарку в Бородянський район Київської області і побачила руйнування, які залишили після себе рашисти.

Вулиці колись квітучого населеного пункту були зруйновані, спалені будинки і багато знищеної інфраструктури. На кадрах, показаних Златой Огневич, видно зруйновані і обстріляні будинки цивільних жителів, які нещадно знищували російські вбивці.

"Це був чийсь будинок... чиєсь життя... і мрії... Все, що залишилося у людей - це життя. Тепер все починати спочатку", - написала Злата Огневич.

Зруйновані приміщення і спалені авто українців – ось це і є "русский мир", який принесли в мирну Україну вбивці з рф. Що ще раз показано на кадрах, які зробила Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич вразила новим образом на прогулянці.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич у вузьких лосинах вразила шпагатом на висоті, фото.

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