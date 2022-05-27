Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, колишня учасниця шоу "Холостячка" Злата Огневич зараз займається волонтерством і влаштовує благодійні концерти. Співачка зізналася, що привезла з військовими гуманітарку в Бородянський район Київської області і побачила руйнування, які залишили після себе рашисти.
Вулиці колись квітучого населеного пункту були зруйновані, спалені будинки і багато знищеної інфраструктури. На кадрах, показаних Златой Огневич, видно зруйновані і обстріляні будинки цивільних жителів, які нещадно знищували російські вбивці.
"Це був чийсь будинок... чиєсь життя... і мрії... Все, що залишилося у людей - це життя. Тепер все починати спочатку", - написала Злата Огневич.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Цинізм найвищого ступеня": Філатов гнівно висловився про заяву Шольца
"Він для них ідол": Данилов відповів, що трапиться з рф після смерті путіна
"Ми відстаємо": ситуація на фронті вкрай важка, експерт розкрив подробиці
Тіла сім'ї з дитиною знайдені в Одесі: у поліції розповіли подробиці
Зруйновані приміщення і спалені авто українців – ось це і є "русский мир", який принесли в мирну Україну вбивці з рф. Що ще раз показано на кадрах, які зробила Злата Огневич.
Нагадаємо, що Злата Огневич вразила новим образом на прогулянці.
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич у вузьких лосинах вразила шпагатом на висоті, фото.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огнєвіч вразила кадрами зі свого виступу для допомоги ЗСУ.